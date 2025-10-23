Piscina comunale off limits Il nuoto libero di mattina all’impianto in viale Galilei

Pallanuoto in Galilei, per gli allenamenti in vista dei campionati. Spazi ulteriori per l’agonismo dovrebbero essere ricavati a Mezzana e a Comeana, prevedendo un indennizzo per le società sportive in quest’ultimo caso. E vista la situazione emergenziale, spazi ridotti per il nuoto libero, per il quale dovrebbe essere prevista comunque una "finestra" mattutina alla piscina Galilei (perché dal pomeriggio in poi servirà per gli atleti). Questa la bozza del "Piano B", ancora in fase di definizione, per quel che riguarda la riorganizzazione del nuoto alla luce dell’indisponibilità dell’impianto di via Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piscina comunale off limits. Il nuoto libero di mattina all’impianto in viale Galilei

