Piscina comunale ancora criticità nella gestione

Latinatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Criticità ancora presenti nella concessione di spazi acqua; il mancato versamento di una rata del mutuo; lamentele da parte di altre associazioni sportive natatorie. Sono alcuni dei problemi emersi in relazione alla gestione della piscina comunale di Latina, nel corso della commissione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

