Pisa | trasferte vietate per tre mesi ai tifosi nerazzurri Sindaco | Provvedimento sproporzionato
Stop alle trasferte per i tifosi del Pisa e dell'Hellas Verona per i prossimi 3 mesi. Questa la decisione del Ministero dell'Interno, a seguito anche del confronto e della relazione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Pisa, trasferte vietate ai tifosi. Il sindaco: "Contrariato, gli scontri si potevano evitare" - Tre mesi di trasferte vietate per i tifosi di Pisa e Hellas Verona, dopo gli scontri a margine dell’ultimo incrocio di campionato tra le due formazioni. Da tuttomercatoweb.com
Trasferte vietate ai tifosi del Pisa, il sindaco Conti: “Provvedimento punitivo sproporzionato” - Per tre mesi gli sportivi nerazzurri non potranno seguire la squadra lontano dall’Arena: “Condanniamo i fatti violenti, ma quanto accaduto in via Piave poteva essere evitato con una gestione più effic ... msn.com scrive