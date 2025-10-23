Pisa società furiosa per la sanzione ai tifosi Tre mesi senza trasferte | Siamo con la nostra gente

Pisa, 23 ottobre 2025 – C’è grande fermento attorno alla vicenda che ha portato alla pesante sanzione inflitta ai tifosi del Pisa, costretti a rinunciare alle trasferte per tre mesi. Una misura che, secondo molti, appare sproporzionata rispetto ai fatti contestati. La decisione presa direttamente dal ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, è arrivata dopo gli scontri in via Piave tra ultrà veronesi e pisani. Dalla società nerazzurra, pur nel massimo riserbo, trapelano segnali di forte irritazione. Una fonte interna conferma a La Nazione il malumore che serpeggia ai piani alti del club. Il Pisa, infatti, si sarebbe mosso inviando una lettera al ministro dello Sport, Andrea Abodi, e ad altre figure istituzionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, società furiosa per la sanzione ai tifosi. Tre mesi senza trasferte: “Siamo con la nostra gente"

Trasferte vietate ai tifosi del Pisa, il sindaco Conti: “Provvedimento punitivo sproporzionato” - Per tre mesi gli sportivi nerazzurri non potranno seguire la squadra lontano dall’Arena: “Condanniamo i fatti violenti, ma quanto accaduto in via Piave poteva essere evitato con una gestione più effic ... Riporta msn.com

Trasferte vietate ai tifosi del Pisa per tre mesi, il sindaco: «Provvedimento sproporzionato» - Il divieto scatterà già dalla sfida di venerdì sera a San Siro con il Milan ma è previsto il rimborso per gli oltre 4mila sostenitori toscani che avevano già acquistato il biglietto ... Si legge su corrierefiorentino.corriere.it

L’avvocato delle curve: "Decisione illogica. Il Pisa può opporsi" - "Una decisione totalmente illogica, che scatuisce da una situazione dove i pisani erano in casa, e non in trasferta, e che ha evidenziato colpe evidenti nella gestione dell’ ordine pubblico ". msn.com scrive