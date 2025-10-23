Pisa società furiosa per la sanzione ai tifosi Tre mesi senza trasferte | Siamo con la nostra gente

Pisa, 23 ottobre 2025 – C’è grande fermento attorno alla vicenda che ha portato alla pesante sanzione inflitta ai tifosi del Pisa, costretti a rinunciare alle trasferte per tre mesi. Una misura che, secondo molti, appare sproporzionata rispetto ai fatti contestati. La decisione presa direttamente dal ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, è arrivata dopo gli scontri in via Piave tra ultrà veronesi e pisani.  Dalla società nerazzurra, pur nel massimo riserbo, trapelano segnali di forte irritazione. Una fonte interna conferma a La Nazione il malumore che serpeggia ai piani alti del club. Il Pisa, infatti, si sarebbe mosso inviando una lettera al ministro dello Sport, Andrea Abodi, e ad altre figure istituzionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

