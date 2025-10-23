Pisa | esplosione in un ristorante del centro feriti due dipendenti e la titolare

Tre persone ferite. È il bilancio di un'esplosione avvenuta poco dopo le 13.30 di oggi, 23 ottobre 2025, all'interno di un ristorante in piazza Arcivescovado a Pisa L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

