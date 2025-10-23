Pirati dei Caraibi | Bill Nighy aperto al ritorno di Devy Jones

Mentre il franchise da 4,5 miliardi di dollari di Pirati dei Caraibi sembra lentamente tornare alla ribalta, Bill Nighy si dice pronto a tornare nei panni di Davy Jones. Introdotto nel sequel del 2006, La maledizione del forziere fantasma, Nighy ha interpretato il famigerato pirata diventato entità soprannaturale per due film, agendo come antagonista principale mentre dava la caccia a Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp, per concludere un accordo che avrebbe reso Sparrow parte dell’equipaggio ultraterreno dell’Olandese Volante. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Jerry Bruckheimer conferma che Margot Robbie è ancora coinvolta nel prossimo film sui Pirati dei Caraibi - facebook.com Vai su Facebook

Pirati dei Caraibi: Bill Nighy aperto al ritorno di Devy Jones - Bill Nighy è pronto a tornare come Davy Jones in Pirati dei Caraibi, anche "senza tentacoli". Lo riporta cinefilos.it

La Maledizione del Forziere Fantasma/ Su Italia 1 I Pirati dei Caraibi – II - La Maledizione del Forziere Fantasma, secondo film della saga de I Pirati dei Caraibi, andrà in onda oggi, mercoledì 10 maggio, dalle ore 21,10 su Italia 1 La Maledizione del Forziere Fantasma, film ... Scrive ilsussidiario.net

Pirati dei Caraibi, è ufficiale: ci sarà un reboot - Il sito web americano ComicBook ha recentemente parlato con il produttore Jerry Bruckheimer del suo nuovo film The Ministry of Ungentlemanly Warfare, chiedendogli anche del futuro di alcune delle sue ... Segnala tg24.sky.it