Piracy Shield perché il blocco di film serie tv e musica pirata rischia di essere ancora più complicato del calcio

La fase 2 di Piracy Shield farà aumentare il pericolo di errori, il numero di indirizzi da bloccare e le spese per le compagnie di telecomunicazioni. E c'è l'incognita Stati Uniti. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Piracy Shield, perché il blocco di film, serie tv e musica pirata rischia di essere ancora più complicato del calcio

