Pippo Baudo non morirà mai lo vedremo ancora tra 100 anni Quando è mancata mamma e mi sono operata di tiroide lui c’era | Lorella Cuccarini commossa

La puntata di ieri 22 ottobre di “ This Is Me”, condotta da Silvia Toffanin, ha totalizzato 2.867.000 spettatori con uno share del 21.2% ed è stata dedicata interamente alla carriera e ai successi di Lorella Cuccarini. Non poteva, ovviamente, mancare il momento dedicato al suo talent scout e amico Pippo Baudo, morto il 17 agosto. La conduttrice e ballerina ha preferito un profilo basso ai funerali e non aveva rilasciato dichiarazioni. Poi la decisione di scrivere una lunga lettere di ringraziamento in occasione della serata evento su Canale 5, letta eccezionalmente da Maria De Filippi. “Caro Pippo il tuo addio è stato come l’ultima sigla di uno spettacolo indimenticabile, arrivato di sabato, – ha scritto la Cuccarini – nel giorno del varietà che hai inventato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Pippo Baudo non morirà mai, lo vedremo ancora tra 100 anni. Quando è mancata mamma e mi sono operata di tiroide lui c’era”: Lorella Cuccarini commossa

Lorella Cuccarini ha ricordato Pippo Baudo nella puntata speciale di This is Me - facebook.com Vai su Facebook

