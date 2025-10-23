Piotta e Toffolo celebrano Pasolini in occasione del 50° anniversario della morte

In occasione del 50° anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, Piotta pubblica Ecchime, un sentito omaggio a uno degli intellettuali più influenti del Novecento italiano in compagnia di Davide Toffolo. In occasione del 50° anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini che ricorre il prossimo 2 novembre, Piotta pubblica Ecchime, un sentito omaggio a uno degli intellettuali più influenti del Novecento italiano. Il singolo, in uscita venerdì 24 ottobre su tutte le piattaforme digitali per La Grande Onda vede la partecipazione del friulano Davide Toffolo, voce e fondatore dei Tre Allegri Ragazzi Morti, nonché autore della graphic novel tradotta in 5 lingue dedicata alla parola e al pensiero di Pasolini.

