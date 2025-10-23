Pioli risponde a Dzeko | Sa dov’è il mio ufficio sulle gerarchie dico questo

Inter News 24 Le parole di Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, sul suo rapporto con l’ex Inter Edin Dzeko. Tutti i dettagli in merito. Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport del poco minutaggio dell’ex Inter Edin Dzeko dopo le polemiche del bosniaco. RISPOSTA A DZEKO – Dzeko ha detto che vuole giocare di più? Stiamo cercando di trovare degli equilibri. In questo momento secondo me non possiamo permetterci più di due giocatori offensivi. Dipende dal nostro momento e dal nostro equilibrio. Mi auguro arrivino momenti in cui potremo schierare un attaccante in più, ma non è questo il momento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pioli risponde a Dzeko: «Sa dov’è il mio ufficio, sulle gerarchie dico questo»

