Pioli | Buona partita testa al campionato Due punte? Ora non si può

Firenze, 23 ottobre 2025 - Finalmente una bella Fiorentina. E anche vincente. La Conference League si conferma un salotto buono per la squadra viola, che vince 3-0 a Vienna contro un Rapid quasi mai in partita e si porta a 6 punti nella League Phase. Una boccata d'aria fresca per tutto l'ambiente, in attesa di una riprova importante domenica contro il Bologna. Questa l'analisi di mister Stefano Pioli al termine della gara dell'Allianz Stadion. "L'abbiamo interpretata bene, sappiamo che in campionato è un'altra questione ma queste sono le situazioni migliori per uscire da certi momenti. Credo che da queste difficoltà si esca non cercando di fare tante cose meglio ma puntando su una situazione specifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pioli: “Buona partita, testa al campionato. Due punte? Ora non si può”

