Pioggia di soldi dalla Regione Sette milioni per la provincia In testa c’è l’istituto Raffaello

Sono oltre sette milioni di euro i fondi che la Regione Toscana farà arrivare nella nostra provincia per migliorare l’efficienza energetica degli uffici ed edifici pubblici. Una notizia particolarmente attesa dalle amministrazioni locali del territorio che, così, potranno procedere a nuovi cantieri per la riduzione dell’inquinamento, da un lato, e minor costo di bollette e uno spreco più basso in generale dall’altro. In questi 7.012.099 euro ci sono due eccellenze per il territorio. La prima riguarda uno dei finanziamenti più alti emessi dal bando, ovvero quello andrà al Comune di Pistoia per il miglioramento energetico dell’istituto comprensivo "Raffaello" di via Calamandrei, con 2 milioni e 445mila euro in arrivo dalla Regione e fondamentali per coprire il costo totale dell’intervento, di poco superiore ai 3 milioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

