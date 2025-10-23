Piogge e vento sull’Italia | venerdì tregua poi svolta nel weekend

Piogge e raffiche spingono l’autunno nel vivo sull’Italia in questo giovedì 23 ottobre 2025. Le precipitazioni avanzano da ovest, il vento increspa i mari e ribalta gli orari di chi viaggia. Venerdì, però, si profila una parentesi più stabile: un respiro breve, prima di un nuovo cambio di passo nel corso del weekend. Tra piogge . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Piogge e vento sull’Italia: venerdì tregua, poi svolta nel weekend

? Burrasca autunnale in arrivo! Tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre l’Emilia sarà attraversata da una violenta sventagliata di vento e pioggia, una vera burrasca autunnale di breve durata ma grande intensità. ? Piogge e temporali Nella giornata di giovedì 2 - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo in arrivo, ondata di piogge e vento sul Friuli Venezia Giulia, scatta l’allerta gialla https://triesteallnews.it/2025/10/maltempo-in-arrivo-ondata-di-piogge-e-vento-sul-friuli-venezia-giulia-scatta-lallerta-gialla/… - X Vai su X

Maltempo in arrivo: piogge intense e raffiche di vento colpiranno la Puglia. Scatta l'allerta gialla - Il bollettino della Protezione Civile: previste precipitazioni intense dalle prossime ore fino a domani, possibili criticità su coste e aree interne Maltempo in arrivo al Sud: la Protezione Civile ha ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Meteo DIRETTA MALTEMPO: nelle PROSSIME ORE ancora PIOGGE, VENTO e TEMPORALI. Ecco DOVE - Un vortice ciclonico, formatosi in seguito all'irruzione di correnti fredde di origine polare, è in atto in questi minuti sull'Italia, con conseguente maltempo che interessa adesso soprattutto il ... Lo riporta ilmeteo.it

Allerta meteo gialla per piogge intense, temporali forti e raffiche di vento - Una vasta saccatura atlantica in avvicinamento da ovest porterà maltempo nelle prossime ore sul Friuli Venezia Giulia. Come scrive rainews.it