Piogge e vento sull'Italia | venerdì tregua poi svolta nel weekend

Piogge e raffiche spingono l’autunno nel vivo sullItalia in questo giovedì 23 ottobre 2025. Le precipitazioni avanzano da ovest, il vento increspa i mari e ribalta gli orari di chi viaggia. Venerdì, però, si profila una parentesi più stabile: un respiro breve, prima di un nuovo cambio di passo nel corso del weekend. Tra piogge . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Piogge e vento sull'Italia: venerdì tregua, poi svolta nel weekend

