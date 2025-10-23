Piogge e temporali in Liguria | l’allerta arancione termina alle 15 sul Centro durerà fino alle 18 sul Levante | Previsioni

Ilsecoloxix.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Picco della perturbazione previsto dalle 10 alle 18. Rischio mareggiate e venti forti. Scuole aperte a Genova, chiuse a Savona e La Spezia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

piogge e temporali in liguria l8217allerta arancione termina alle 15 sul centro durer224 fino alle 18 sul levante previsioni

© Ilsecoloxix.it - Piogge e temporali in Liguria: l’allerta arancione termina alle 15 sul Centro, durerà fino alle 18 sul Levante | Previsioni

News recenti che potrebbero piacerti

piogge temporali liguria l8217allertaMaltempo in Liguria, Giampedrone a Telenord: “Allerta arancione, le piogge più forti tra la mattina e il primo pomeriggio, massima prudenza" - "Mi aspetto le piogge ci accompagnino almeno fino al primo pomeriggio, e che successivamente si manifestino le risposte idrologiche più rilevanti" ... Come scrive telenord.it

piogge temporali liguria l8217allertaAllerta meteo per temporali e venti fino a burrasca: dalla Toscana alla Liguria, scuole chiuse in diverse città - occidentale in quota interesserà, nelle prossime ore, il nostro Paese portando precipitazioni e forti temporali su gran parte ... Si legge su ilmessaggero.it

piogge temporali liguria l8217allertaVenti di burrasca e temporali: è allerta gialla in 12 regioni, arancione su Liguria e Toscana - Pioggia e vento forte su Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia- Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Piogge Temporali Liguria L8217allerta