Piogge e temporali in Liguria | l’allerta arancione termina alle 15 sul Centro durerà fino alle 18 sul Levante | Previsioni

Picco della perturbazione previsto dalle 10 alle 18. Rischio mareggiate e venti forti. Scuole aperte a Genova, chiuse a Savona e La Spezia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Piogge e temporali in Liguria: l’allerta arancione termina alle 15 sul Centro, durerà fino alle 18 sul Levante | Previsioni

News recenti che potrebbero piacerti

Meteo: Prossime Ore, piogge e temporali in arrivo; le regioni coinvolte entro sera - facebook.com Vai su Facebook

Piogge intense e temporali oggi interesseranno gran parte del Centro-Sud. E da domani anche il Nord. Scuole chiuse in Toscana. Vediamo quali sono. - X Vai su X

Maltempo in Liguria, Giampedrone a Telenord: “Allerta arancione, le piogge più forti tra la mattina e il primo pomeriggio, massima prudenza" - "Mi aspetto le piogge ci accompagnino almeno fino al primo pomeriggio, e che successivamente si manifestino le risposte idrologiche più rilevanti" ... Come scrive telenord.it

Allerta meteo per temporali e venti fino a burrasca: dalla Toscana alla Liguria, scuole chiuse in diverse città - occidentale in quota interesserà, nelle prossime ore, il nostro Paese portando precipitazioni e forti temporali su gran parte ... Si legge su ilmessaggero.it

Venti di burrasca e temporali: è allerta gialla in 12 regioni, arancione su Liguria e Toscana - Pioggia e vento forte su Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia- Da msn.com