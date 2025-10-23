Pio Esposito l’Inter si gode la sua crescita | dal sogno alla realtà per il giovanissimo centravanti

Inter News 24 Pio Esposito, centravanti dell’Inter, cresce ancora in una stagione incredibile per il classe ’05! Le ultime sul centravanti. C’è un mondo oltre i numeri, e Pio Esposito lo sta scoprendo passo dopo passo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il giovane attaccante nerazzurro sta costruendo con determinazione le fondamenta della propria consacrazione, passando da semplice promessa a solida realtà dell’ Inter di Cristian Chivu. Il numero 94, cresciuto nel vivaio nerazzurro, sta dimostrando di possedere non solo talento, ma anche una maturità calcistica sorprendente per la sua età. 🔗 Leggi su Internews24.com

