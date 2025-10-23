Pio Esposito Inter l’agente del centravanti | È un talento straordinario ora sarà sotto i riflettori

Inter News 24 Pio Esposito Inter, l’agente del, centravanti prende parola sul proprio assistito: il commento sul giovane centravanti nerazzurro. Giovanni Branchini, l’agente di Francesco Pio Esposito, ha parlato dell’esplosione del giovane attaccante nerazzurro, che in poche settimane ha siglato il suo primo gol con la Nazionale, in Serie A e in Champions League. Intervistato da TMW, Branchini ha sottolineato il momento speciale del suo assistito, ma anche l’attenzione crescente che il giovane talento dovrà affrontare: «Ora ci aggrapperemo a lui e verrà bersagliato da commenti smodati». Branchini ha poi rivelato di aver seguito Esposito fin da quando giocava allo Spezia, dove il ragazzo lo impressionò subito: « L’ho visto più volte ai tempi dello Spezia: è di un livello molto importante. 🔗 Leggi su Internews24.com

