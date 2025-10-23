Pio Esposito diventa un caso l’Inter non se ne fa una ragione
Pio Esposito fa discutere dopo la prestazione in Champions League: il gol non basta a mettere d’accordo tutti, l’Inter quasi non ci crede Un gol in Champions, dopo quelli in Serie A e Nazionale. Di Pio Esposito non si può dire certo che pecchi di coerenza, perché qualunque maglia indossi riesce sempre a fare centro. Chivu predica calma, ma è complicato mantenerla quando un giovane mostro così tanto talento da poter diventare pedina fondamentale di una squadra da vertice come l’Inter. Anche martedì in Champions, Esposito ha fatto la sua partita: assist e gol contro i belgi del Union Saint-Gillois, tanto per chiarire che lui sui palcoscenici europei si trova a proprio agio. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Argomenti simili trattati di recente
L'abbraccio tra Pio #Esposito e #Bonny dopo il 4-0 all'USG diventa social, il francese: "Sei un mostro" - X Vai su X
Pio #Esposito, a 20 anni, 3 mesi e 23 giorni, diventa il terzo marcatore più giovane della storia dell’#Inter in #ChampionsLeague, dietro a #Balotelli (18 anni, 2 mesi, 23 giorni) e #Martins (18 anni, 4 mesi, 19 giorni), scalzando dal podio #Ventola (20 anni, 4 me - facebook.com Vai su Facebook
Pio Esposito, una favola a Castellammare - Partendo dall’assist del napoletano Spinazzola fino al diagonale dello stabiese Pio Esposito, per un’Italia che continua a rincorrere il sogno ... Si legge su ilmattino.it
SORPRESA PIO ESPOSITO, cambia la sua vita | Scatta la RIVOLUZIONE in casa Inter - Pio Esposito continua a stupire: per il baby attaccante dell’Inter potrebbe essere presto in arrivo una novità importante ... Lo riporta ternananews.it
CdS - Pio Esposito? Non solo gol. Il giovane nerazzurro si sta specializzando... - Anche oggi il Corriere dello Sport celebra la crescita di Pio Esposito, a segno in ogni competizione finora giocata con la maglia dell'Inter. Scrive msn.com