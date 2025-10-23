Pio Esposito fa discutere dopo la prestazione in Champions League: il gol non basta a mettere d’accordo tutti, l’Inter quasi non ci crede Un gol in Champions, dopo quelli in Serie A e Nazionale. Di Pio Esposito non si può dire certo che pecchi di coerenza, perché qualunque maglia indossi riesce sempre a fare centro. Chivu predica calma, ma è complicato mantenerla quando un giovane mostro così tanto talento da poter diventare pedina fondamentale di una squadra da vertice come l’Inter. Anche martedì in Champions, Esposito ha fatto la sua partita: assist e gol contro i belgi del Union Saint-Gillois, tanto per chiarire che lui sui palcoscenici europei si trova a proprio agio. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Pio Esposito diventa un caso, l’Inter non se ne fa una ragione