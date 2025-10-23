Pinsoglio messaggio di vicinanza alla Juve dopo la sconfitta di Madrid Cosa ha scritto il portiere fermo per infortunio – FOTO

Pinsoglio, messaggio di vicinanza alla Juve dopo la sconfitta di Madrid. Cosa ha scritto il portiere fermo per infortunio direttamente dalla Spagna. L’ infermeria della Juventus deve fare i conti con un’assenza di lungo corso, che priva la squadra non solo di un giocatore, ma di uno dei pilastri emotivi del gruppo. Carlo Pinsoglio è infatti fermo ai box da circa una decina di giorni. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno purtroppo confermato un problema muscolare significativo: per lui si tratta di una lesione di medio-alto grado del gemello mediale della gamba sinistra. Si tratta di un infortunio serio che richiederà un percorso di riabilitazione attento e paziente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

