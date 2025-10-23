Pigiama Run Bergamo ecco i dati definitivi | più di 2.300 partecipanti e oltre 60 mila euro raccolti
IL PROGETTO. La manifestazione, alla sua seconda edizione bergamasca, si è svolta sabato 18 ottobre. Superato l’obiettivo prefissato in partenza: i fondi andranno a sostenere Casa Amoris Laetitia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
