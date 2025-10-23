pierina processo da record quasi cento testimoni ammessi tra consulenti vicini e parenti

di Francesco Zuppiroli Si preannuncia essere il processo dei record. Quello che vede imputato Louis Dassilva come presunto autore – secondo l’accusa della procura – dell’ omicidio di Pierina Paganelli, l’anziana assassinata a coltellate in via del Ciclamino a Rimini il 3 ottobre 2023, avrà infatti un numero da capogiro di testimoni da sentire in contraddittorio tra le parti, a partire dal prossimo 10 novembre. Tra le mastodontiche liste di testi (122 per l’accusa e 149 per la difesa) presentate dalle parti alla Corte d’Assise con richiesta di ammissione, è vero che i giudici togati e popolari hanno sfalciato parecchio, ma mantenendo comunque una cifra elefantiaca di persone da sentire, attestata su un totale di 95. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

