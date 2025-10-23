Pierina Paganelli Manuela Bianchi in aula | Minacce da Valeria che mi ricordano la mafia voglio protezione
Manuela Bianchi quasi in lacrime durante la testimonianza in incidente probatorio nell’ambio del processo a carico di Louis Dassilva, suo ex amante, per l’omicidio di Pierina Paganelli, la suocera uccisa il 3 ottobre 2023. Stando al suo racconto, la moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, l’avrebbe minacciata con frasi “tipo come sciogliermi completamente nell’acido e sfregiarmi il viso". “Mi ricordano tanto la mafia, avevo una paura folle" ha spiegato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
