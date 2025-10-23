Piemonte consigliera M5s si rolla uno spinello di cannabis light in Regione

Imolaoggi.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La capogruppo del M5s, Sarah Disabato, ha portato in Aula della cannabis light e ha "rollato" uno spinello sui banchi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

