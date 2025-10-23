Tempo di lettura: 2 minuti “L’autostazione Air di Avellino diventa sempre più scenario di degrado sociale e microdelinquenza, con condizioni di rischio per la tranquillità e l’incolumità di cittadini e utenti. È necessario un intervento delle istituzioni e delle forze dell’ordine per riportare la situazione sotto controllo”. È l’allarme lanciato dal dirigente della Lega, Massimo Picone. “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni – prosegue il rappresentante del Carroccio – e abbiamo avuto modo di constatare personalmente in più circostanze che il terminal dei pullman extraurbani e di diverse corse di bus urbani si trasforma, soprattutto in alcune fasce orarie, in un luogo con diffuse presenze moleste e pericolose per le tante persone che lo affollano per rientrare a casa, nella propria località di residenza, o per dirigersi in altri centri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Picone (Lega): “Autostazione da tempo terreno di degrado e delinquenza”