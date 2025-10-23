Piccolo calciatore di 7 anni muore in un incidente stradale
Scontro frontale tra due auto in provincia di Bologna, a Granarolo dell'Emilia. Feriti i conducenti, tra cui il padre del bambino. Dalle prime ricostruzioni sembra che la vittima viaggiasse sul sedile anteriore. Giocava a calcio in una squadra locale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
