Piccolo calciatore di 7 anni muore in un incidente stradale

Scontro frontale tra due auto in provincia di Bologna, a Granarolo dell'Emilia. Feriti i conducenti, tra cui il padre del bambino. Dalle prime ricostruzioni sembra che la vittima viaggiasse sul sedile anteriore. Giocava a calcio in una squadra locale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

piccolo calciatore 7 anniRayan, morto a 7 anni: la sorellina appena nata e l’addio straziante dei compagni di calcio - Tragico incidente sulla Porrettana: il bambino si era trasferito da Bologna a Minerbio, con la famiglia, nel 2023. Segnala msn.com

piccolo calciatore 7 anniBologna, scontro tra due auto sulla Porrettana: Ryan Murrizi muore a 7 anni. «Seduto davanti, forse non aveva la cintura» - Il bambino si chiamava Rayan Murrizi: secondo i primi rilievi, viaggiava seduto sul sedile anteriore con il padre. Si legge su corrieredibologna.corriere.it

piccolo calciatore 7 anniIncidente tra 2 auto sulla Porrettana, morto un bimbo di 7 anni. Aveva la cintura, ma non il seggiolino - Bologna, la tragedia mercoledì sera di fronte al distributore a Granarolo. Come scrive msn.com

