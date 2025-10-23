Piccinini nella Hall of Fame | La pallavolo è stata la mia vita il mio sogno da bambina

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex azzurra entra nell’Olimpo dei grandi del volley mondiale: "Per me è come chiudere un cerchio, ho la grande responsabilità di essere un punto di riferimento per molte ragazze". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

piccinini nella hall of fame la pallavolo 232 stata la mia vita il mio sogno da bambina

© Gazzetta.it - Piccinini nella Hall of Fame: "La pallavolo è stata la mia vita, il mio sogno da bambina"

Argomenti simili trattati di recente

piccinini hall of fameNella Hall of Fame Mondiale c'è Francesca Piccinini - Nella città dove la pallavolo è nata, Holyoke, in Massachusetts, la commissione della IVHF ha conferito ad una delle icone della nostra pallavolo il prestigioso riconoscimento ... Segnala tuttosport.com

piccinini hall of fameFrancesca Piccinini non ha mai smesso di credere nei suoi sogni - Stefano Locatelli dipinge il ritratto di una donna fuori dall'ordinario, a pochi giorni dal suo ingresso nella Hall of Fame ... Secondo sport.sky.it

Piccinini: "Questo riconoscimento è una soddisfazione" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Segnala video.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Piccinini Hall Of Fame