Picchia e perseguita l' ex compagna | era diventato il suo incubo peggiore

23 ott 2025

Botte, minacce e ingiurie nei confronti dell’ex compagna. Sono queste le accuse che pendono su un uomo residente in Val di Fassa che nei giorni scorsi è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Cavalese.Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, che a lungo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

picchia perseguita ex compagnaVarese, picchia e perseguita la ex. La polizia la raggiunge su un autobus e la salva - Leggi su Sky TG24 l'articolo Varese, picchia e perseguita la ex. Lo riporta msn.com

picchia perseguita ex compagnaAggredisce e picchia la ex nel parcheggio, la vittima urla e si salva poi denuncia un anno di violenze. Arrestato - Aggredisce l’ex compagna che si salva dalla furia violenta dell’uomo solamente grazie alle urla che hanno attirato due testimoni che ... Come scrive espansionetv.it

picchia perseguita ex compagnaL'ex compagno la picchia, ragazza di 19 anni chiama la polizia di Varese e lo fa arrestare - La telefonata da un autobus, dove era salita con il suo aggressore, alla centrale operativa, poi l'arrivo delle volanti che hanno bloccato il 40enne. Lo riporta msn.com

