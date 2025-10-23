Picchia e perseguita l' ex compagna | era diventato il suo incubo peggiore

Botte, minacce e ingiurie nei confronti dell’ex compagna. Sono queste le accuse che pendono su un uomo residente in Val di Fassa che nei giorni scorsi è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Cavalese.Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, che a lungo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

https://www.ondatv.tv/cronaca/picchia-e-perseguita-la-ragazza-di-venti-anni-piu-giovane-chiesto-il-processo-per-un-46enne/ +++++ aveva perseguitato la ragazza di venti anni più giovane con cui aveva avuto una frequentazione, picchiandola con schiaffi e s - facebook.com Vai su Facebook

Varese, picchia e perseguita la ex. La polizia la raggiunge su un autobus e la salva - Leggi su Sky TG24 l'articolo Varese, picchia e perseguita la ex. Riporta msn.com

L'ex compagno la picchia, ragazza di 19 anni chiama la polizia di Varese e lo fa arrestare - La telefonata da un autobus, dove era salita con il suo aggressore, alla centrale operativa, poi l'arrivo delle volanti che hanno bloccato il 40enne. Si legge su msn.com

Aggredisce e picchia la ex nel parcheggio, la vittima urla e si salva poi denuncia un anno di violenze. Arrestato - Aggredisce l’ex compagna che si salva dalla furia violenta dell’uomo solamente grazie alle urla che hanno attirato due testimoni che ... Riporta espansionetv.it