Picchetto d' onore per i reali inglesi in Vaticano

I sovrani inglesi Carlo e Camilla sono arrivati in Vaticano per la visita annunciata. Il corteo è passato per Via della Conciliazione, è entrato a Piazza San Pietro per superare l'Arco delle Campane e raggiungere il Cortile di San Damaso. Prima di entrare nel Palazzo apostolico per l'incontro con il Papa, i reali sono stati accolti dal picchetto d'onore. Roma è blindata per l'occasione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Picchetto d'onore per i reali inglesi in Vaticano

