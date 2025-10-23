Piazzapulita tra stampa sotto attacco e un’inchiesta sui fondi per la cultura in Sicilia

Torna questa sera, giovedì 23 ottobre, Corrado Formigli con un nuovo appuntamento del suo talk Piazzapulita, in onda in prima serata su La7. Anticipazioni e ospiti del 23 ottobre 2025. Al centro del dibattito: la stampa sotto attacco, alla luce dei fatti che hanno coinvolto il conduttore Rai di Report, Sigfrido Ranucci. Nel corso della serata, spazio a una nuova inchiesta esclusiva sull’uso dei fondi per la cultura in Sicilia. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: Michele Serra, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, l’economista statunitense e professore alla Columbia University Jeffrey Sachs e i giornalisti Monica Maggioni, Italo Bocchino e Randa Ghazy. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

