Piazzapulita tra stampa sotto attacco e un’inchiesta sui fondi per la cultura in Sicilia

Davidemaggio.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna questa sera, giovedì 23 ottobre, Corrado Formigli con un nuovo appuntamento del suo talk Piazzapulita, in onda in prima serata su La7. Anticipazioni e ospiti del 23 ottobre 2025. Al centro del dibattito: la stampa sotto attacco, alla luce dei fatti che hanno coinvolto il conduttore Rai di Report, Sigfrido Ranucci. Nel corso della serata, spazio a una nuova inchiesta esclusiva sull’uso dei fondi per la cultura in Sicilia. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: Michele Serra, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, l’economista statunitense e professore alla Columbia University Jeffrey Sachs e i giornalisti Monica Maggioni, Italo Bocchino e Randa Ghazy. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

