Piazzapulita tra stampa sotto attacco e un’inchiesta sui fondi per la cultura in Sicilia | anticipazioni e ospiti di stasera giovedì 23 ottobre 2025

Questa sera Corrado Formigli torna in prima serata su La7 con una nuova puntata di Piazzapulita. Al centro del talk: la stampa sotto attacco, anche alla luce dell’attentato contro Sigfrido Ranucci, e una nuova inchiesta esclusiva sull’uso dei fondi per la cultura in Sicilia. Indice. Dove e quando vedere Piazzapulita. Anticipazioni Piazzapulita 23 ottobre 2025 – I temi della serata Stampa sotto attacco. Inchiesta: fondi per la cultura in Sicilia.. Ospiti. FAQ Anticipazioni Piazzapulita 23 ottobre 2025. Dove e quando vedere Piazzapulita. Giovedì 23 ottobre 2025, ore 21:15 su La7. La puntata è disponibile anche in streaming e on demand sulle piattaforme digitali ufficiali dell’emittente. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

