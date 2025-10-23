Piazzapulita tra stampa sotto attacco e un’inchiesta sui fondi per la cultura in Sicilia | anticipazioni e ospiti di stasera giovedì 23 ottobre 2025
Questa sera Corrado Formigli torna in prima serata su La7 con una nuova puntata di Piazzapulita. Al centro del talk: la stampa sotto attacco, anche alla luce dell’attentato contro Sigfrido Ranucci, e una nuova inchiesta esclusiva sull’uso dei fondi per la cultura in Sicilia. Indice. Dove e quando vedere Piazzapulita. Anticipazioni Piazzapulita 23 ottobre 2025 – I temi della serata Stampa sotto attacco. Inchiesta: fondi per la cultura in Sicilia.. Ospiti. FAQ Anticipazioni Piazzapulita 23 ottobre 2025. Dove e quando vedere Piazzapulita. Giovedì 23 ottobre 2025, ore 21:15 su La7. La puntata è disponibile anche in streaming e on demand sulle piattaforme digitali ufficiali dell’emittente. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
La stampa sotto attacco e la bomba a Sigfrido Ranucci. Una nuova inchiesta esclusiva sull’uso dei fondi per la cultura in Sicilia. Stasera, #Piazzapulita. 21.15 - La7. - X Vai su X
280 giorni dall’ultima conferenza stampa aperta a tutti di Giorgia Meloni. Il governo presenta la sua terza manovra economica, tra scelte prudenti e molte domande ancora senza risposta. La rubrica di Piazzapulita, a cura di Linda Giannattasio. - facebook.com Vai su Facebook
Piazzapulita, ospiti stasera: la stampa sotto attacco e la bomba a Ranucci. Tutti i temi della puntata - Oggi 23 ottobre in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Secondo affaritaliani.it
Attentato Ranucci, Piantedosi: "Attacco a libertà di stampa ma offensivo adombrare colpe del governo" - Il ministro condanna l’attacco e difende il governo: "Solidarietà a Ranucci, ma offensive le accuse all'esecutivo". Si legge su msn.com