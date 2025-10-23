Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 23 ottobre 2025
Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 23 ottobre 2025. Questa sera, giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 23 ottobre 2025, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Questa sera si affronteranno diversi temi tra cui la stampa sotto attacco e la bomba a Sigfrido Ranucci. Una nuova inchiesta esclusiva sull’uso dei fondi per la cultura in Sicilia. 🔗 Leggi su Tpi.it
