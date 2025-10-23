Piazzale Azzurri tornano i sabati ecologici Raccolti quest' anno 29 tonnellate di rifiuti ingombranti

Sabato 25 ottobre, come ogni ultimo sabato del mese, torna l’appuntamento con i“Sabati Ecologici”, iniziativa promossa da Comune e AcegasApsAmga per rispondere alle esigenze dei padovani e contrastare l’abbandono dei rifiuti ingombranti sul territorio. In Piazzale Azzurri d’Italia, come di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Domani in piazzale Atleti Azzurri d’Italia la simulazione “ACI Driving Experience” con il nucleo Infortunistica; da venerdì stand al Festival della Scienza su droni, rilievi laser e laboratori per i più giovani - facebook.com Vai su Facebook

Piazzale Azzurri, tornano i sabati ecologici. Raccolti quest'anno 29 tonnellate di rifiuti ingombranti - I primi nove appuntamenti del 2025 hanno visto la partecipazione di oltre 860 cittadini e hanno permesso di raccogliere 29 tonnellate di materiali ingombranti costituiti per il 40% da vecchi arredi di ... Segnala padovaoggi.it