Piazza Matteotti tornano le bancarelle del Mercato dell' Artigianato Artistico
Sabato 25 e domenica 26 ottobre dalle 9.30 alle 19.00 in piazza Matteotti torna l'abituale appuntamento con il Mercato Artigianato Artistico Modena.Una selezione di circa 30 artigiani per ogni data, Modena vive in uno dei suoi angoli più caratteristici un ben riuscito esempio di collaborazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
