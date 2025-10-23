Piazza Gramsci bonifica aree verdi Come dopo le aggressioni di aprile

Bastoni e spranghe erano stati nascosti in Fortezza, nell’aprile scorso. Quando fece il giro dei cellulari senesi la foto di un gruppo di stranieri che li impugnavano. Il giorno seguente (vedi foto accanto) gli operai del Comune andarono sul posto togliendo foglie e rami in modo che lì non potesse essere più nascosto niente. E adesso, "dopo alcuni episodi che si sono verificati in piazza Gramsci e alcune segnalazioni pervenute da parte di esercenti e cittadini, il Comune ha programmato un intervento straordinario di bonifica e controllo delle aree verdi nella zona", annuncia palazzo pubblico. L’operazione sarà effettuata oggi pomeriggio e proseguirà domani, condizioni meteo permettendo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

