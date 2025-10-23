Piazza della Resistenza si rinnova Il restyling | dalle luci alle aiuole

La riqualificazione di piazza della Resistenza a Massa e Cozzile è ormai ai blocchi di partenza. Il progetto è quasi pronto e promette di cambiare volto al cuore di Margine Coperta. Il piano prevede un intervento completo di rinnovamento urbano: rifacimento dei marciapiedi sul lato Sud, nuova illuminazione pubblica, piantumazione di tre grandi olivi, aiuole e la sistemazione del sottofondo dell’intera area adibita a parcheggio. Un restyling che punta a rendere l’area più bella, più sicura, piu funzionale, più vivibile e accogliente. Le nuove luci a led garantiranno un’illuminazione più efficiente e sostenibile, mentre il verde urbano darà un volto più accogliente e moderno. 🔗 Leggi su Lanazione.it