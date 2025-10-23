Piazza Aguselli partono i lavori per la nuova pavimentazione | riaprirà al traffico entro la prima settimana di dicembre

Cesenatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da lunedì 27 ottobre prenderanno avvio le lavorazioni di rifacimento della pavimentazione in piazza Aguselli, che successivamente interesseranno anche le vie Strinati, Dandini e Milani. Nelle scorse settimane si sono infatti concluse le operazioni di riempimento delle tre aiuole e i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pavimentazione di piazza Aguselli, al via i lavori - A partire da lunedì 27 ottobre prenderanno avvio i lavori di rifacimento della pavimentazione in piazza Aguselli. corrierecesenate.it scrive

Piazza Aguselli, rush finale: "Oggi si coprono le buche, per dicembre sarà libera" - "L’obiettivo è completare l’opera entro l’avvio dello shopping natalizio, altrimenti cantiere riaperto dopo le feste". Scrive msn.com

Via ai lavori su manto e alberature: "Piazza Aguselli pronta a Natale" - Il Comune confida di aver completato per lo shopping natalizio i lavori di rigenerazione di piazza Aguselli, con la messa a disposizione del parcheggio. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Piazza Aguselli Partono Lavori