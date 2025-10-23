Piazza Aguselli partono i lavori per la nuova pavimentazione | riaprirà al traffico entro la prima settimana di dicembre
A partire da lunedì 27 ottobre prenderanno avvio le lavorazioni di rifacimento della pavimentazione in piazza Aguselli, che successivamente interesseranno anche le vie Strinati, Dandini e Milani. Nelle scorse settimane si sono infatti concluse le operazioni di riempimento delle tre aiuole e i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
