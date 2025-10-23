Sigfrido Ranucci non si tocca, per carità, ma il clima in Aula alla Camera mentre riferisce sul caso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è incandescente. FdI imputa alle opposizioni il clima di tensione per le parole che vengono usate per attaccare il governo e i dem partono al contrattaccano additando invece la premier Meloni come responsabile dello scontro per mascherare l’inefficienza del suo governo. Piantedosi, però, cerca di riportare tutto su un altro piano: "Chi utilizza questo grave atto intimidatorio per adombrare una qualche responsabilità del governo offende la verità e le istituzioni, con scarso senso dello Stato", dice il titolare del Viminale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Piantedosi sul caso Ranucci: "Offensivo adombrare colpe del governo"