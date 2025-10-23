Piantedosi | Manifestazioni strumentalizzate da violenti monitoriamo Hannoun

"Dopo l'attacco terroristico perpetrato da Hamas contro israeliani inermi e la conseguente eccessiva reazione di Israele, le dinamiche della drammatica congiuntura internazionale effettivamente si ripercuotono sulla sicurezza interna. In questo contesto, la libertà di manifestare legata alla mobilitazione di solidarietà con il popolo palestinese è stata in più di un'occasione strumentalizzata da gruppi che hanno posto in essere atti di puro ed indiscriminato vandalismo ed assalti violenti contro le Forze dell'ordine. A questi atti, oltre ai fermi effettuati nell'immediatezza, segue sempre una scrupolosa e approfondita attività di indagine delle DIGOS, per denunziare all'autorità giudiziaria gli autori dei reati". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Piantedosi: "Manifestazioni strumentalizzate da violenti, monitoriamo Hannoun"

Approfondisci con queste news

La decisione è stata presa direttamente dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo il confronto con gli esperti dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive - facebook.com Vai su Facebook

Piantedosi, 7 ottobre: «No allarmi, ma l'attenzione per le manifestazioni di domani è molto alta» - X Vai su X

Gaza, Piantedosi: “Manifestazioni spesso strumentalizzate da violenti” - Per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi "dopo l'attacco terroristico perpetrato da Hamas contro israeliani inermi e la conseguente eccessiva reazione ... Da msn.com

Piantedosi vede i prefetti: allo studio il piano per le manifestazioni del 3 e 4 ottobre - Nella giornata di oggi, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, avrebbe incontrato insieme al capo della polizia, Vittorio Pisani, prefetti e questori di Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna. ilgiornale.it scrive

Sit-in pro 7 ottobre, da Bologna a Torino. Allarme del Viminale: “Attenzione alta” - I Giovani Palestinesi hanno prenotato piazza Nettuno a Bologna per domani sera alle 19,30. Scrive repubblica.it