Piante e profumi d' autunno alla Kolymbethra per imparare il giardinaggio a regola d' arte

Agrigentonotizie.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giardino della Kolymbethra apre le porte agli amanti del verde con “Aperti per il giardinaggio”, una giornata dedicata alla scoperta dell’orto invernale tra biodiversità, tradizione e pratica sul campo. L’appuntamento è domenica 26 ottobre dalle 9 alle 13 e vedrà protagonista Mimmo Nobile che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

piante profumi d autunnoPiante e profumi d'autunno, alla Kolymbethra per imparare il giardinaggio a regola d'arte - Il giardino della Kolymbethra apre le porte agli amanti del verde con “Aperti per il giardinaggio”, una giornata dedicata alla scoperta dell’orto invernale tra biodiversità, tradizione e pratica sul c ... Secondo agrigentonotizie.it

piante profumi d autunnoColtivare in autunno: i 6 ortaggi che crescono anche con poca luce - Scopri i 6 ortaggi resistenti all’ombra e come preparare l’orto per una stagione ricca. Si legge su castellinews.it

piante profumi d autunnoLidl fa fiorire l’autunno: piante colorate e cactus a prezzi mini - Piante Lidl ottobre: cactus, rose, ciclamini e fiori colorati a partire da 1,49€. castellinews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Piante Profumi D Autunno