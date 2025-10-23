Piante e profumi d' autunno alla Kolymbethra per imparare il giardinaggio a regola d' arte
Il giardino della Kolymbethra apre le porte agli amanti del verde con “Aperti per il giardinaggio”, una giornata dedicata alla scoperta dell’orto invernale tra biodiversità, tradizione e pratica sul campo. L’appuntamento è domenica 26 ottobre dalle 9 alle 13 e vedrà protagonista Mimmo Nobile che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
