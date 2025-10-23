Piantagione di cannabis presso l’abitazione di campagna | arrestata coppia di coniugi

Brindisireport.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Una coppia di coniugi 52 anni lui e 56 anni lei, è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, con il supporto dei militari dell’Aliquota Pronto intervento (Api), per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Maxi piantagione di cannabis sequestrata nel Bresciano: “Un valore di 800mila euro”. Tre arresti - Brescia, 8 ottobre 2025 – Sequestrata una maxi piantagione di cannabis nel Bresciano e tre persone arrestate. Scrive ilgiorno.it

Scoperta piantagione di cannabis: arrestato uomo già ai domiciliari - I Carabinieri scoprono una piantagione in piena inflorescenza durante controlli mirati. zoom24.it scrive

Scoperta maxi-piantagione di cannabis a Lamezia Terme - Le piantagioni illegali sono state localizzate in tre aree distinte: una nei pressi del centro di Nicastro, lungo un affluente del torrente Canne, e altre due nascoste tra i boschi delle zone montane. Segnala it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Piantagione Cannabis Presso L8217abitazione