Piantagione di cannabis presso l’abitazione di campagna | arrestata coppia di coniugi
BRINDISI - Una coppia di coniugi 52 anni lui e 56 anni lei, è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, con il supporto dei militari dell’Aliquota Pronto intervento (Api), per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
