Piantagione di cannabis in un casolare a Cava de' Tirreni | arrestato 78enne

Un uomo di 78 anni è stato arrestato ieri a Cava de' Tirreni dalla Polizia di Stato con l'accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, condotta nell'ambito di un servizio mirato antidroga, ha portato alla scoperta di una piantagione di cannabis. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

