piano scolastico 2026 27 oggi il via libera in aula

Approda con urgenza stamani in Consiglio regionale la " Programmazione regionale dell'offerta formativa e della rete scolastica regionale (anno scolastico 20262027). Ieri la Commissione ha approvato l'atto con il voto contrario dell'opposizione. E a fare il quadro è stato l'assessore Fabio Barcaioli che ha ribadito come l' Umbria sia penalizzata. "Secondo il decreto ministeriale dovremmo fare 4 dimensionamenti ma guardando al numero reale degli iscritti dovremmo farne solo 2. Faremo ricorso al presidente della Repubblica e nel frattempo procederemo a 2 soli dimensionamenti, riguardanti i Comuni di Gualdo Cattaneo – Giano e il Comune di Foligno.

