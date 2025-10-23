Piano scolastico 2026 27 Oggi il via libera in Aula
Approda con urgenza stamani in Consiglio regionale la “ Programmazione regionale dell’offerta formativa e della rete scolastica regionale (anno scolastico 20262027). Ieri la Commissione ha approvato l’atto con il voto contrario dell’opposizione. E a fare il quadro è stato l’assessore Fabio Barcaioli che ha ribadito come l’ Umbria sia penalizzata. "Secondo il decreto ministeriale dovremmo fare 4 dimensionamenti ma guardando al numero reale degli iscritti dovremmo farne solo 2. Faremo ricorso al presidente della Repubblica e nel frattempo procederemo a 2 soli dimensionamenti, riguardanti i Comuni di Gualdo Cattaneo – Giano e il Comune di Foligno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Provincia PU, via libera al Piano scolastico 2026-2027. Sì al Polo delle Arti, scontro in consiglio - facebook.com Vai su Facebook
PIANO WELFARE, NUOVE AGEVOLAZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO. COSTRUIAMO UN SISTEMA DI TUTELE SEMPRE PIÙ AMPIO PER CHI LAVORA NELLA SCUOLA E PER LA SCUOLA. È stato pubblicato oggi un avviso pubblico per la sottosc - X Vai su X
Piano scolastico 2026/27. Oggi il via libera in Aula - La commissione ieri ha approvato con urgenza il provvedimento che prevede due dimensionamenti. Segnala lanazione.it
Consiglio provinciale approva piano rete scolastica 2026-2027 - 2027 con voti a favore de "La Casa dei Comuni" e contrari da parte di "La Nuova Provincia". Secondo ansa.it
Rete scolastica Teramo: ok al Piano 2026/27, novità per il Grue - Approvato il Piano scolastico 2026/27: il Grue verso l’Einstein, richiesti nuovi corsi per Curie, Crocetti, Di Poppa e Alessandrini ... Scrive abruzzonews.eu