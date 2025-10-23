Piano forestale 2025 | nuove risorse per la sicurezza dei boschi

FIRENZE – La Regione Toscana rafforza le azioni di prevenzione incendi boschivi con un’integrazione di 115mila euro al Piano regionale agricolo forestale ( Praf ) 2025. La giunta ha approvato il provvedimento su proposta della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi. Con questo incremento, il finanziamento complessivo sale a 4,82 milioni di euro destinati a sostenere Comuni ed enti competenti nelle attività di prevenzione, pianificazione e intervento sul territorio. “ La prevenzione degli incendi è una priorità per la Toscana – spiega Saccardi –. Investire nella gestione dei boschi significa proteggere l’ambiente e le comunità locali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it