Piano d’Agenda urbana Cultura e ambiente Interventi per nove milioni

In arrivo nove milioni di euro per il piano di interventi del Programma di sviluppo urbano sostenibile (Psus). Il progetto è inserito nell’ Agenda urbana dell’Umbria 21-27 ed è stato presentato a Palazzo Trinci alla presenza del sindaco Stefano Zuccarini e del vicepresidente della Regione, Tommaso Bori. La dotazione finanziaria prevede 8,3 milioni di fondi Fesr (di cui 1,5 milioni di cofinanziamento comunale obbligatorio) e 810mila euro di fondi Fse+. Il programma si intitola “Riconnettere cultura, ambiente e qualità della vita“ e riguarda le infrastrutture ciclistiche e rete ciclabile (1,6 milioni). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piano d’Agenda urbana. Cultura e ambiente. Interventi per nove milioni

