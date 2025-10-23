Pianeta volontariato Il servizio orientamento permette di aumentare le nuove leve

Quasi una persona su due, tra quelle che si rivolgono al servizio di orientamento al volontariato nella provincia di Grosseto, decide poi di diventare volontaria attiva in un'associazione del territorio. È questo uno dei dati più significativi che verranno presentati durante l'incontro pubblico "Grosseto e il volontariato: come attrarre nuove energie", promosso dalla Delegazione Cesvot di Grosseto, in programma sabato a partire dalle 9.30 nella Sala della Fondazione Il Sole, in via Uranio. Tra ottobre 2020 e dicembre 2024, sono state 128 le richieste di orientamento arrivate alla delegazione grossetana del Cesvot.

