Pfas è bufera sulla Pedemontana | 12 indagati

Lidentita.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un filo chimico che lega i cantieri della Pedemontana al fantasma della Miteni di Trissino. Si chiama Pfba, una delle molecole del grande scandalo Pfas, che ha azzoppato un pezzo di Veneto, tra Verona Vicenza e Padova, e contaminato centinaia di migliaia di persone. La legge violata e gli indagati Per la Procura di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

pfas 232 bufera sulla pedemontana 12 indagati

© Lidentita.it - Pfas, è bufera sulla Pedemontana:12 indagati

pfas 232 bufera pedemontanaTrapelano i primi dati: &#232; bufera sulla contaminazione da Pfas attribuita alla Pedemontana - L'anteprima del dossier custodito dall'assessorato all'ecologia della Regione Veneto sull'nquinamento rilevato lungo il tracciato della Spresiano Montecchio Maggiore «fa tremare i polsi della valle de ... Come scrive vicenzatoday.it

