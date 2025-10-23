Pfas è bufera sulla Pedemontana | 12 indagati
C’è un filo chimico che lega i cantieri della Pedemontana al fantasma della Miteni di Trissino. Si chiama Pfba, una delle molecole del grande scandalo Pfas, che ha azzoppato un pezzo di Veneto, tra Verona Vicenza e Padova, e contaminato centinaia di migliaia di persone. La legge violata e gli indagati Per la Procura di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
