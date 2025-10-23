Petrolio | scontro Trump-Putin La Cina taglia i flussi Anche l’India pronta alla stretta

C'è una nuova guerra, fra Stati Uniti e Russia: quella del petrolio. Sembrano di un secolo fa i sorrisi in Alaska di Vladimir Putin e Donald Trump. La disputa energetica ha però effetti che si spingono ben al di là di uno scontro solo fra Mosca e Washington. Le sanzioni americane a Lukoil e Rosneft hanno infatti spinto la Cina - secondo quanto riporta Reuters - a sospendere gli acquisti di petrolio russo, mettendo così alla prova quell''amicizia senza limiti' fra Putin e Xi Jinping L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

