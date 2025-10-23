Petrolio | scontro Trump-Putin La Cina taglia i flussi Anche l’India pronta alla stretta

C'è una nuova guerra, fra Stati Uniti e Russia: quella del petrolio. Sembrano di un secolo fa i sorrisi in Alaska di Vladimir Putin e Donald Trump. La disputa energetica ha però effetti che si spingono ben al di là di uno scontro solo fra Mosca e Washington. Le sanzioni americane a Lukoil e Rosneft hanno infatti spinto la Cina - secondo quanto riporta Reuters - a sospendere gli acquisti di petrolio russo, mettendo così alla prova quell''amicizia senza limiti' fra Putin e Xi Jinping L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Petrolio: scontro Trump-Putin. La Cina taglia i flussi. Anche l’India pronta alla stretta

Leggi anche questi approfondimenti

Il presidente degli Stati Uniti ha autorizzato l’agenzia di spionaggio a condurre operazioni sul suolo venezuelano. È l’ennesimo passo verso uno scontro con Caracas che sembra inevitabile dopo aver dispiegato la Marina nel mar dei Caraibi e aver affondato - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, Trump sanziona i giganti del petrolio. Putin: “È un atto ostile. I Tomahawk? La nostra risposta sarebbe schiacciante”. Jet russi violano lo spazio aereo lituano - La risposta della Russia se dovesse essere attaccata con missili Tomahawk sarebbe “molto forte, se non schiacciante “. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Russia, sanzioni di Trump sul petrolio russo: crisi dei prezzi e fondi per la guerra a rischio - Donald Trump ha annunciato nuove e pesanti sanzioni contro Rosneft e Lukoil, due giganti del petrolio russo. Riporta ilmessaggero.it

La rabbia di Putin per le sanzioni di Trump, Pechino blocca l’acquisto di petrolio russo - Le nuove misure contro Mosca e l’invio di altri sistemi Patriot a Kiev annunciati dal tycoon scatenano l’ira del Cremlino. Da editorialedomani.it