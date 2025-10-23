Petrolio da Trump le sanzioni più dure mai imposte alla Russia

Cdn.ilfaroonline.it | 23 ott 2025

Mosca, 23 ottobre 2025 – Da presunto amico a bersaglio di risate, il passo è breve. Quel rapporto di sedicente amicizia tra Donald Trump e Vladimir Putin sembra ormai un ricordo sbiadito, almeno dalle parti di Mosca. E questa volta non c’è alcun tappeto rosso in Alaska che tenga. I media russi si divertono a sbeffeggiare Trump sui propri canali televisivi, dipingendolo agli occhi dei russi come una marionetta, un presidente alla mercé del vero burattinaio del mondo, Putin. La narrativa è chiara: all’autocrate russo basta sollevare il telefono e chiamare la Casa Bianca per ammaliare Trump, per poi lasciarlo a mani vuote. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

