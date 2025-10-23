La Regione Calabria si prepara a uscire dall’emergenza Peste suina grazie a un lavoro di squadra esemplare. La Regione Calabria si prepara a voltare pagina. Dopo anni di monitoraggi, restrizioni e interventi sanitari, la Peste suina africana (Psa) sembra finalmente sconfitta. Il Comitato permanente della Commissione europea per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi ha concluso gli ultimi approfondimenti tecnici e si appresta a formalizzare la riduzione delle zone di restrizione nella provincia di Reggio Calabria. Un passaggio che rappresenta la fase finale della procedura di eradicazione della Peste suina per l’intero territorio calabrese. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Peste suina eradicata: la Calabria torna alla normalità