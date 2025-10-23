Peste suina eradicata | la Calabria torna alla normalità
La Regione Calabria si prepara a uscire dall’emergenza Peste suina grazie a un lavoro di squadra esemplare. La Regione Calabria si prepara a voltare pagina. Dopo anni di monitoraggi, restrizioni e interventi sanitari, la Peste suina africana (Psa) sembra finalmente sconfitta. Il Comitato permanente della Commissione europea per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi ha concluso gli ultimi approfondimenti tecnici e si appresta a formalizzare la riduzione delle zone di restrizione nella provincia di Reggio Calabria. Un passaggio che rappresenta la fase finale della procedura di eradicazione della Peste suina per l’intero territorio calabrese. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Peste suina africana, il territorio reggino verso la riduzione della zona di restrizione - https://www.ilmetropolitano.it/2025/10/22/peste-suina-africana-il-territorio-reggino-verso-la-riduzione-della-zona-di-restrizione/ #ilmetroplitano - facebook.com Vai su Facebook
Peste suina africana, il territorio reggino verso la riduzione della zona di restrizione - https://ilmetropolitano.it/2025/10/22/peste-suina-africana-il-territorio-reggino-verso-la-riduzione-della-zona-di-restrizione/… #ilmetroplitano - X Vai su X
Bruxelles certifica eradicazione peste suina in Calabria - Il pronunciamento odierno, con voto unanime degli Stati membri dell’Unione Europea, certifica l’avvenuta eradicazione della Psa nel territorio ... Secondo cacciapassione.com
Peste suina africana, il territorio reggino verso la riduzione della zona di restrizione - A seguito degli approfondimenti svolti nel corso della sua ultima seduta, il Comitato permanente della Commissione europea per le piante, gli animali, gli alimenti e i ... Segnala corrieredellacalabria.it
Peste suina sconfitta: l’Europa dichiara la Calabria “zona libera” dal virus - E' quanto dichiara il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra sul pronunciamento odierno, con voto unanime degli Stati membri dell'Unione Europea, che certifica l'avvenuta eradicazione ... Scrive quicosenza.it