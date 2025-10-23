Pestaggio davanti al bar 5 denunciati dai carabinieri
Cinque persone sono state denunciate per la rissa avvenuta lo scorso tre ottobre in piazza Vittoria a Lusciano, nei pressi di un noto bar. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Lusciano, la rissa sarebbe scaturita a seguito di una una lite scoppiata per futili motivi. 🔗 Leggi su Casertanews.it
