Pestaggio davanti al bar 5 denunciati dai carabinieri

Casertanews.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque persone sono state denunciate per la rissa avvenuta lo scorso tre ottobre in piazza Vittoria a Lusciano, nei pressi di un noto bar. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Lusciano, la rissa sarebbe scaturita a seguito di una una lite scoppiata per futili motivi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

pestaggio davanti bar 5Pestaggio davanti al bar, 5 denunciati dai carabinieri - Cinque persone sono state denunciate per la rissa avvenuta lo scorso tre ottobre in piazza Vittoria a Lusciano, nei pressi di un noto bar. Come scrive casertanews.it

pestaggio davanti bar 5Palermo, 21enne ammazzato davanti al ristorante di famiglia mentre tenta di fermare un pestaggio - Il giovane di 21 anni, figlio di ristoratori, è stato colpito alla fronte da distanza ravvicinata nel cuore della movida palermitana. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pestaggio Davanti Bar 5